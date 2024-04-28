Hizbullah, İsrail yerleşim yerini hedef aldı! Katyuşa füzeleri peş peşe fırlatıldı

Lübnan'da Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan yerleşim yerlerine onlarca katyuşa füzesi fırlattı. İsrail ordusu füzelerin bir çoğunun durdurulduğunu geri kalanlarında boş alanlara düştüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan karadan ve denizden aralıksız olarak sürüyor. Ülkenin güneyinde çatışmalar hız kesmeden devam ederken kuzeyde de Lübnan ile gerilim tırmanıyor. Lübnan'da Hizbullah İsrail'i, İsrail de komşusunu sık sık hedef alıyor. Son olarak Hizbullah, İsrail'in sınır bölgesinde bulunan yerleşim birimini onlarca katyuşa füzesi ile vurduğunu duyurdu.

ONLARCA KATYUŞA FÜZESİ FIRLATILDI

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada, sınır bölgesinde bulunan yerleşim birimi ve çevresinin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan Meron yerleşim birimine onlarca katyuşa füzesi fırlatıldığı ifade edildi.

SİVİLLERE YAPILAN SALDIRILARA CEVAP!

Bombalamanın "İsrail'in Lübnan'ın güneydeki köylere ve sivillerin evlerine, özellikle de Kuzah, Merkebe ve Srıbbin kasabalarına yönelik saldırılarına cevap olarak" yapıldığı kaydedildi.

ROKETLERİN BİR KISMI DURDURULDU

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'nun X hesabından yapılan açıklamada da, İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyinden Meron bölgesine doğru fırlatılan yaklaşık 25 roketi izlediği, bunların bir kısmının durdurulduğu bir kısmının ise açık alanlara düştüğü ifade edildi.

Saldırı sonucu herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar bildirilmedi.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtilmişti Hizbullah bugün yaptığı açıklamada, 2 mensubunun daha çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurmuştu. Böylelikle İsrail ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287’ye yükselmişti.