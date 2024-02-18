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    • Haberler > Dünya > Hollanda'da ortalık karıştı, göstericiler polis aracını ateşe verdi!

    Hollanda'da ortalık karıştı, göstericiler polis aracını ateşe verdi!

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Hollanda&#039;da ortalık karıştı, göstericiler polis aracını ateşe verdi!

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hollanda'da göstericiler Lahey'i savaş alanına çevirdi. Kentte farklı görüşteki Eritreli gruplar taş ve sopalarla birbirine girdi. Araya giren polis çatışmanın ortasında kaldı. Taraflar güvenlik mensuplarıyla da tartıştı, bir polis arabası ateşe verildi.

    Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de farklı görüşteki Eritreli gruplar taş ve sopalarla birbirleriyle ve polisle çatıştı, etraftaki araçları ateşe verdi.

    Hollanda'da ortalık karıştı, göstericiler polis aracını ateşe verdi!

    POLİS ARAÇLARI VE OTOBÜSLER ATEŞE VERİLDİ

    Yerel medyaya göre Lahey'de Eritre hükümetini destekleyen bir grubun bir salonda toplandığını haber alan muhalefet yanlısı gruplar, taş ve sopalarla içeri girmeye çalıştı.

    Hollanda'da ortalık karıştı, göstericiler polis aracını ateşe verdi!

    Binanın camlarını kıran, polis araçlarını ve otobüsleri ateşe veren protestoculara biber gazıyla müdahale edildiği ve çıkan olaylarda bazı polislerin yaralandığı belirtildi.

    Hollanda'da ortalık karıştı, göstericiler polis aracını ateşe verdi!

    "OLAYLAR KONTROLDEN ÇIKTI"

    Lahey Belediyesi Sözcüsü Robin Middel, basına yaptığı açıklamada, Opera konferans salonunda toplanan Eritre hükümeti yanlıları ile karşıt gruplar arasında başlayan şiddet olaylarının kontrolden çıktığını söyledi.

    Hollanda'da ortalık karıştı, göstericiler polis aracını ateşe verdi!

    Lahey emniyetinin X hesabından yapılan açıklamada da Eritreli iki grubun Opera konferans salonunun bulunduğu Fruitweg Caddesi'nde taşlı kavgaya tutuştuğu ve polisin kamu düzenini sağlamak için müdahale ettiği belirtildi.

    Protestocular çok sayıda polis aracıyla bazı otobüsleri kundakladı. Yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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