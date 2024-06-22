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Husiler, ABD'nin "ülkeye çektik" dediği uçak gemisini vurduklarını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Husiler, ABD&#039;nin &quot;ülkeye çektik&quot; dediği uçak gemisini vurduklarını açıkladı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, ABD'nin "ülkeye geri çektik" açıklaması yaptığı Eisenhower uçak gemisini balistik füzelerle vurduklarını duyurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde bir gemi ile ABD'ye ait bir uçak gemisini balistik ve seyir füzeleriyle vurduklarını açıkladı.

Husiler, ABD'nin

HUSİLER ABD GEMİLERİNE SALDIRDI

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan konuşmasında, mazlum Filistin halkına destek olmak ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 2 "askeri operasyon" düzenlediklerini belirtti.

Seri, ilk "operasyonda" Umman Denizi'nde "Transworld navigator" isimli bir geminin balistik füzelerle tam isabet hedef alındığını kaydetti.

Seri, söz konusu geminin maliki olan şirketin, "işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını" (Husilerin ilan ettiği yasak) ihlal etmesi nedeniyle hedef alındığını aktardı.

Husiler, ABD'nin

SERİ, ABD'NİN "ÇEKTİK" DEDİĞİ GEMİYİ VURDUKLARINI SÖYLEDİ

Husilerin sözcüsü Seri, Kızıldeniz'de de ABD uçak gemisi Eisenhower'ın balistik ve seyir füzeleriyle hedef alındığını dile getirdi.

Gazze'deki savaş son bulana ve abluka kalkıncaya kadar "askeri operasyonlara" devam edeceklerini kaydeden Seri, ABD ile İngiltere'nin saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düşman yabancı savaş gemilerini hedef almaktan da çekinmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Husilerden daha önce yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, batıdaki Hudeyde vilayetine 4 hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.

Husiler, ABD'nin

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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