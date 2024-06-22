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ABD'nin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki korucuyu uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower geri döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;nin Kızıldeniz ve Aden Körfezi&#039;ndeki korucuyu uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower geri döndü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Donanmasının, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçiş yapan gemileri Husilerin saldırılarından koruyan USS Dwight D. Eisenhower isimli uçak gemisi geri döndü.

ABD Donanmasının "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisi görev bölgesinden ayrıldı.
 
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "USS Dwight D. Eisenhower" uçak gemisinin görev bölgesinden ayrılarak ABD'ye dönüş yoluna geçtiğini bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki korucuyu uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower geri döndü - 1. Resim

KIZILDENİZ VE ADEN KÖRFEZİ'NDE HUSİLERE KARŞI KORUMA GÖREVİNDEYDİ

"USS Dwight D. Eisenhower"ın ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) görev bölgesinden ayrıldığını aktaran Ryder, uçak gemisinin konuşlandığı dönemde Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçiş yapan gemileri Husilerin saldırılarından koruduğunu belirtti.

"USS Dwight D. Eisenhower"ın yerini "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi vurucu grubunun alacağını ifade eden Ryder, "ABD, Hint-Pasifik bölgesinde mevcudiyetini muhafaza ederek barış, istikrar ve müttefiklerle birlikte yürütülen caydırıcı faaliyetleri desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

ABD'nin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki korucuyu uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower geri döndü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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