Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Putin'in Kuzey Kore hamlesi ABD'yi korkuttu! Güney Kore hamlesi geldi

Putin'in Kuzey Kore hamlesi ABD'yi korkuttu! Güney Kore hamlesi geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Putin&#039;in Kuzey Kore hamlesi ABD&#039;yi korkuttu! Güney Kore hamlesi geldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret, ABD'yi de harekete geçirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile telefon görüşmesinde Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin "derinleştirilmesini" kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ve Cho, telefon görüşmesinde Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini ele aldı.

Putin'in Kuzey Kore hamlesi ABD'yi korkuttu! Güney Kore hamlesi geldi - 1. Resim

Blinken, Pyongyang ile Moskova arasında "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden silah alışverişi dahil askeri işbirliğinin derinleştirilmesini" kınadı.

Blinken ve Cho, Kuzey Kore'yle ilgili birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Japon mevkidaşı Kamikava Yoko ile de telefonda görüştüğünü açıkladı.

Cho, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Japonya ve ABD ile güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Putin'in Kuzey Kore hamlesi ABD'yi korkuttu! Güney Kore hamlesi geldi - 2. Resim

PUTİN'DEN 24 YIL SONRA GELEN KUZEY KORE ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Putin'in Kuzey Kore hamlesi ABD'yi korkuttu! Güney Kore hamlesi geldi - 3. Resim

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasının taahhüt edildiği belirtiliyor.

Putin'in Kuzey Kore hamlesi ABD'yi korkuttu! Güney Kore hamlesi geldi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail'den Lübnan'da suikast! Üst düzey isim öldürüldüRusya, Ukrayna'nın Harkiv kentini güdümlü bombayla vurdu! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya, Ukrayna'nın Harkiv kentini güdümlü bombayla vurdu! Ölü ve yaralılar var - DünyaRusya güdümlü bombayla vurdu! Ölü ve yaralılar varİsrail'den Lübnan'da suikast! Üst düzey isim öldürüldü - Dünyaİsrail'den Lübnan'da suikastErmenistan ordusu Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - DünyaAteşkes ihlali! Azerbaycan mevzilerine ateş açıldıGürcistan'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu - DünyaGürcistan'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladıFransa'da camiye saldıran ırkçıya hapis cezası - DünyaAvrupa'da ırkçılar camileri hedef aldıKüba, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olma kararı aldı - DünyaBir ülke daha soykırım davasına müdahil oluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...