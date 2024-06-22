Putin'in Kuzey Kore hamlesi ABD'yi korkuttu! Güney Kore hamlesi geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret, ABD'yi de harekete geçirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile görüştü.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile telefon görüşmesinde Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin "derinleştirilmesini" kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken ve Cho, telefon görüşmesinde Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini ele aldı.

Blinken, Pyongyang ile Moskova arasında "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden silah alışverişi dahil askeri işbirliğinin derinleştirilmesini" kınadı.

Blinken ve Cho, Kuzey Kore'yle ilgili birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, Japon mevkidaşı Kamikava Yoko ile de telefonda görüştüğünü açıkladı.

Cho, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı Japonya ve ABD ile güvenlik alanında işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

PUTİN'DEN 24 YIL SONRA GELEN KUZEY KORE ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasının taahhüt edildiği belirtiliyor.