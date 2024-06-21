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Zelenskiy'den Putin'e NATO üyeliği mesajı! Avrupa'ya geri dönüyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Zelenskiy&#039;den Putin&#039;e NATO üyeliği mesajı! Avrupa&#039;ya geri dönüyoruz

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes için 'NATO üyeliğinden vazgeçin' çağrısına cevap verdi. Zelenskiy, "Milyonlarca Ukraynalı, Avrupa hayallerini gerçekleştiriyor. Ukrayna yüzyıllardır ait olduğu Avrupa'ya, Avrupa topluluğunun tam teşekküllü bir üyesi olarak geri dönüyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Ukrayna ve Moldova ile Birliğe katılım müzakere sürecini gelecek hafta başlatma kararına ilişkin, "AB'yi birlikte daha güçlü yapacağız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 AB üyesi ülkenin, Ukrayna ve Moldova ile Birliğe katılım müzakerelerine 25 Haziran'da başlamayı onaylamasını değerlendirdi.

Zelenskiy'den Putin'e NATO üyeliği mesajı! Avrupa'ya geri dönüyoruz - 1. Resim

"AVRUPA'YA ÜYE OLARAK GERİ DÖNÜYORUZ"

Ukrayna ve AB'nin, gelecek hafta ilk hükümetler arası konferansını gerçekleştirerek müzakere sürecini etkin bir şekilde başlatmasını beklediklerini belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ortak Avrupa geleceğimize doğru atılan bu önemli adım dolayısıyla Moldovalı dostlarımızı kutluyoruz. AB'yi birlikte daha güçlü yapacağız. Bu tarihi adımı gerçeğe dönüştürmek için çok çalışan ekibimizdeki herkese minnettarım. Milyonlarca Ukraynalı, Avrupa hayallerini gerçekleştiriyor. Ukrayna yüzyıllardır ait olduğu Avrupa'ya, Avrupa topluluğunun tam teşekküllü bir üyesi olarak geri dönüyor."

AB Konseyi dönem başkanı Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin büyükelçiler seviyesindeki toplantısından Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerine başlama kararı çıktığı bildirilmişti.

Zelenskiy'den Putin'e NATO üyeliği mesajı! Avrupa'ya geri dönüyoruz - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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