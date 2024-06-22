ABD'de Filistin depremi! Bakan yardımcısı istifa etti

İsrail'in Gazze katliamı dünyanın gözü önüne sürerken ABD'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Andrew Miller istifa etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail-Filistin işlerinden sorumlu bakan yardımcılığı yapan Andrew Miller, görevinden istifa etti. Washington Post gazetesinin haberine göre Andrew Miller, çalışma arkadaşlarına Ekim ayında başlayan mevcut çatışmanın her şeyi tükettiğini, ailesini az gördüğü gerekçesiyle işten ayrıldığını söyledi.

"İNANDIKLARIM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Miller, kişisel sorumlulukları olmasa, işinde kalmayı ve yönetimle aynı fikirde olmadığı alanlar da dahil olmak üzere inandıkları şeyler için mücadele etmeyi tercih edeceğini dile getirdi.

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FİLİSTİN DESTEKÇİSİ OLARAK TANINIYOR

ABD’li CNN International kanalının haberine göre Miller, Şubat ayında yayınlanan ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran çok sayıda İsrailli yerleşimciye yaptırım uygulanmasını içeren başkanlık kararnamesinde önemli bir rol oynadı. Miller, Filistin haklarının ve devletinin ilkeli bir destekçisi olarak biliniyor.

Daha önce ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın kıdemli politika danışmanı olan Miller, Barack Obama yönetiminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nde 2014-2017 yılları arasında Mısır ve İsrail askeri meselelerinden sorumlu direktör olarak görev yapmıştı.

DAHA ÖNCE DE İSTİFALAR YAŞANMIŞTI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı (Pentagon) Savunma İstihbarat Ajansı'nda (DIA) çalışan Binbaşı Harrison Mann, ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına "koşulsuz destek" vermesi nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurmuştu. ABD'li havacı Aaron Bushnell ise Şubat ayında İsrail’in Washington Büyükelçiliği önünde ülkesinin İsrail’e verdiği desteği protesto edip kendisini ateşe verdikten sonra yaşamını yitirmişti.