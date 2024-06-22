Savcıdan, Timur Cihantimur'un avukatlarına tokat gibi sözler! Annesinin Porsche'sinden vurdu

İstanbul'da 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cihantimur'un avukatları gencin kötü şartlar altında kaldığını belirtirken savcı ise "Burası multimilyon dolarlık evlerde yaşayan, annesinin Porsche’sinde dolaşan ve daha önce hiç sorun yaşamamış biri için şok olabilir" dedi.

Türkiye, İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve olaydan sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'u konuşuyor. Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'de gözaltına alınan anne ve oğlu, Boston Federal Mahkemesi'ne çıkarıldı. Timur Cihantimur "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", anne Eylem Tok ise "suçluyu korumak" maddelerine istinaden tutuklandı.

AVUKATLARI SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Cihantimur, Boston'da önceki gün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Türkiye'ye iadesi talep edilen Cihantimur hakkında mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Cezaevi koşullarının kötü olduğunu belirten Cihantimur'un avukatı, gencin intihara teşebbüs ettiğini ve kendisine yeniden zarar vermesini engellemek için de çırılçıplak soyulduğu belirtilerek "Yalvarıyorum size bu genç adamı serbest bırakın" dedi.

SAVCIDAN TOKAT GİBİ SÖZLER

Massachusetts Savcısı Kristin Kearney ise avukatların iddialarına Cihantimur’un kaldığı ceza yerleşkesinin koşullarının iyi olduğunu belirterek karşılık verdi. Hürriyet'in haberine göre savcı, "Sınıflar var, bir spor salonu, bir kütüphane, bir kilise var, akıl sağlığı destek birimi ve tıbbi tesisleri var. Benim anlayışıma göre Cihantimur tecrit altında değil. Burası bu tür kişiler için gayet uygun bir yer. Burası multimilyon dolarlık evlerde yaşayan, annesinin Porsche’sinde dolaşan ve daha önce hiç sorun yaşamamış biri için şok olabilir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Aynı gece Eylem Tok, oğlunu ABD'ye kaçırmıştı.