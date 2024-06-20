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ABD'de yakalanmıştı! Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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ABD&#039;de yakalanmıştı! Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ABD'de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur’un tutukluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de, kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.

Timur Cihantimur, Boston'da bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Türkiye'ye iadesi talep edilen Cihantimur hakkında mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Bakan Tunç, ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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