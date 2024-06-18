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Tutukluluk hali devam eden Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un davası 27 Haziran’da görülecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un yakalandıklarını açıklamıştı. Bugün Amerika'da hakim karşısına çıkan ikilinin tutukluluk hali devam ederken duruşma tarihi ertelendi. Vatandaşların gündeminde ise tutuklandılar mı, dava ne zaman görülecek soruları yer aldı.

Türkiye'nin gündeminde yer alan Eylem Tok davasında gelişmeler yakından takip edilirken bugün ikili hakim karşısına yer alırken duruşma tarihi ertelendi. İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur’un tutuklanıp tutuklanmadığı ise merak konusu oldu.

EYLEM TOK VE OĞLU TUTUKLANDI MI?

Bugün hakim karşısına çıkan anne ve oğulun duruşması 27 Haziran'a ertelenirken tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kazanın ardından Tok, oğlu ile beraber Türkiye'den kaçmıştı. Mısır ve ardından Amerika'ya giden ikili 106 gün sonra yakalandı.

Tutukluluk hali devam eden Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un davası 27 Haziran’da görülecek - 1. Resim

Bakan Tunç yakalandıklarını şu sözelerle duyurmuştu:

"ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." 

EYLEM TOK OLAYI NEDİR, SON DURUM?

1 Mart 2024 tarihinde Eyüpsultan'da, Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 34 EEG 06 araç ile yol kenarında arıza sebebiyle park halinde duran 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Tutukluluk hali devam eden Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un davası 27 Haziran’da görülecek - 2. Resim

Olay yerine polislerden önce gelen Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Tok için 1suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçlarından tutuklamaya yönelik yaklama kararı çıkarıldı ve kırmızı bülten talep edildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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