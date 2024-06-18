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Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un Küba'ya kaçma planının arkasındaki plan deşifre oldu

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Eylem Tok ve oğlu Cihantimur&#039;un Küba&#039;ya kaçma planının arkasındaki plan deşifre oldu

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İstanbul'da lüks aracıyla trafik kazası yapan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, bir kişinin ölümüne neden oldu. Annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Cihantimur, geçtiğimiz günlerde Boston'da yakalandı. Anne Tok'un ABD'den de Küba'ya kaçmak için yaptığı planın detayları Avukat Handan Bakbak tarafından deşifre edildi.

İstanbul'da yaptığı trafik kazasıyla bir kişiyi öldüren 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından o gece ABD'ye kaçırıldı. Anne Eylem Tok ve katil oğlu geçtiğimiz günlerde Boston'da yakalanmıştı. Eylem Tok'un yakalanmasının ardından Küba'ya kaçma planı yaptığı ortaya çıkmıştı. İşte katil oğlunu kaçırma planının nedeni.

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un Küba'ya kaçma planının arkasındaki gerçek deşifre oldu - 1. Resim

ABD VATANDAŞINI İADE EDER Mİ?

Avukat Handan Bakbak, Eylem Tok ve oğlunun Küba'ya kaçma planın arkasında yatan gerçeği CNN Türk'te anlattı.

Yaptığı kaza ile ölüme sebebiyet veren Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olduğunu hatırlatan Avukat Bakbak, "Burada gözle görülür bir kaçış var. Kaçışın temelinde de çocuğun ABD vatandaşı olması var. Eyalet eyalet kaçmasının sebebi bence şu; ABD’de eyalet sistemi var. Her eyalet farklı. Kırmızı bülten çıktı ve iş bu noktalara geldi. ABD ile Türkiye arasında 1980 yılında karşılıklık ilkesi var. Suçluların iadesi, ceza hukuku işlemlerinde karşılıklı işlem esası. ABD, madde 4’e göre vatandaşını iade etmeyebilir ama kamu otoritesi devreye girer ve geçici tedbirle suçluyu tutuklar. Verilen karar sonrasında, suçlunun iadesine karar verilirse 60 gün içinde de iade edilir. Bence büyük ihtimalle iade edilecek." dedi.

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un Küba'ya kaçma planının arkasındaki gerçek deşifre oldu - 2. Resim

NEDEN KÜBA'YA KAÇACAKLARDI?

ABD'den de Küba'ya kaçmanın yollarını arayan Eylem Tok'un neden bu yolu seçtiği merak ediliyordu. Avukat Handan Bakbak, Tok'un planını şu ifadelerle anlattı;

"Bu iddialar hep aleyhine durumlar. Çünkü ortada suçu pekiştiren, örtbas eden daha da suçu doğuran sebepler var. Böyle bir profile bakıldığında iadesi yapılmalı. Bu masumane bir kaçış, evlat koruma güdüsü değil. Bütün zeminler hazırlanmış. Zaten eyalet eyalet geziyor. Küba’ya geçişinin nedeni şu; Küba ile aramızda suçluların iadesi protokolü yok. Ürdün ile Küveyt’le, Hindistan ile var. Ama ben Küba’yı protokolde görmedim. Küba’ya kaçışın nedeni daha ‘özgür’, daha kim kime dumduma bir ülke, bir okyanus ülkesi, erişim zor."

ABD'nin suçlunun korunmasına göz yummayabileceğini belirten Bakbak, "Ama ABD ile suçlu iade protokolü var. O riski engellemek için… ABD’nin ciddi tavrını, geçici tutuklama kararında gördüm. Suçlunun korunmasına gözyumsaydı, geçici tutuklama kararını madde 10’a göre almazdı." şeklinde konuştu.

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un Küba'ya kaçma planının arkasındaki gerçek deşifre oldu - 3. Resim

ABD'DEKİ İLK DURUŞMA BUGÜN

İstanbul'da ölümlü kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'deki ilk duruşması bugün. Duruşmada Türkiye'nin iade için sunduğu deliller ve talep görüşülecek.

Boston'daki duruşma saat 18:00'de başlayacak.

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un Küba'ya kaçma planının arkasındaki gerçek deşifre oldu - 4. Resim

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