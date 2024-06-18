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Eylem Tok ve oğlu bugün adalet karşısına çıkıyor! Duruşma saat belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eylem Tok ve oğlu bugün adalet karşısına çıkıyor! Duruşma saat belli oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtıktan sonra oğlu Timur Cihantimur ile yurt dışına kaçan Eylem Tok ABD'de yakalanmıştı. Boston'da sona eren firarın ardından yazar Eylem Tok ve oğlu yarın adaletin karşısına çıkıyor. Duruşma saat belli oldu

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur İstanbul'da 1 Mart'ta yaptığı kazada bir çocuk babası Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Eylem Tok kaza sonrası oğlu ile birlikte Türkiye'den kaçmıştı. Önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Tok ve oğlu için harekete geçilmişti. Yazar Eylem Tok ve oğlunun 106 günlük firarı Boston’da sona erdi. 

ADALETİN KARŞISINA ÇIKACAKLARI SAAT BELLİ OLDU

Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılmasının ardından yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklanmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlunun adalet karşısına çıkacağı saat belli oldu.

NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre yazar Eylem Tok ve oğlu için bugün görülecek duruşma TSİ ile saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

"SERBEST BIRAKILMALI"

Eylem Tok’un avukatlarından Brendan Kelley, Tok’un serbest bırakılması gerektiğini savunmuştu. Kelley, Türk yasalarına göre iddia edilen suçun bir ebeveyn tarafından işlenmesi halinde ceza gerektirmediğini belirterek, bu nedenle ABD-Türkiye anlaşması gereğince iade edilmesinin mümkün olmadığını iddia etti. Kelley, "İadesi bile mümkün olmayan bir suçtan dolayı gözaltında tutuluyor” demişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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