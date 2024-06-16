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Avukat Ersan Şen'den canlı yayında Eylem Tok çıkışı: Anlaşırsak savunurum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Canlı yayında "Eylem Tok'u savunur musunuz?" diye sorulan ceza hukukçusu Ersan Şen, dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Şen, "Şartlarda anlaşırsak olur" dedi.

Yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart tarihinde motosikletli kurye Oğuz Murat Aci'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Kaza sonrası önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu, Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bülten sonrası ABD'de yakalanarak tutuklandı.

"EYLEM TOK'U SAVUNUR MUSUNUZ?"

Tok ve oğlunun Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği merak edilirken, avukat Ersan Şen'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Canlı yayında "Eylem Tok'u savunur musunuz?" diye sorulan Şen, "Şartlarda anlaşırsak olur" dedi.

"TEKLİF GELDİ Mİ?"

"Teklif geldi mi?" sorusuna da cevap veren Şen, "Yok hayır, başta dolaylı... 81 ilde birçok dosya benim önümden geçer. Bu doğrudur, imam gibi düşünün beni." ifadelerini kullandı. 

FİRARİ SANIKLARIN AVUKATLIĞINI YAPIYOR

Ersan Şen, 6 Şubat'taki depremlerde 51 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'teki Furkan Apartmanı davasının firari sanıklarının da avukatlığını yapıyor. Ersan Şen, geçtiğimiz günlerde görülen son davada müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talepte bulunmuştu.

Erşan Şen'in bu talebi, duruşma salonunda tepki çekmişti. Duruşma çıkışında da bazı kişilerin tekme atmaya çalıştığı ve tepki gösterdiği Ersan Şen, polis eşliğinde otomobiline gidebilmişti. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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