Eylem Tok hakim karşısına çıktı! Karar verildi, gözler 27 Haziran'a çevrildi

ABD’de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar verildi.

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un Küba'ya kaçma planının arkasındaki plan deşifre oldu

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur'un Küba'ya kaçma planının arkasındaki plan deşifre oldu

İstanbul Eyüpsultan'da yaptığı kaza ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok, ABD'de kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, bugün Türkiye saatiyle 18.00'de hakim karşısına çıktı. Eylem Tok’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran Perşembe günü yapılmasına karar verildi.

KÜBA'YA GİTME PLANLARI DEŞİFRE OLMUŞTU

İngiliz haber ajansı Reuters, geçtiğimiz günlerde mahkeme belgelerine dayandırdığı haberinde, Eylem Tok ve oğlu'nun Boston şehrinde özel bir okulu gezmek üzereyken yakalandığını, iki ismin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia etmişti.

Haberde, ABD Sulh Yargıcı Donald Cabell'ın, savcıların mahkeme belgelerinde çiftin kaçma ihtimali bulunduğunu belirtmesi üzerine Tok ve oğlunun duruşmaya kadar gözaltında kalmalarına karar verdiğini belirtmişti.

TÜRK KURYENİN İHBARI YAKALATTI Posta gazetesinin haberine göre; Tok, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı. Boston'da kaldıkları rezidansa ise sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu. Eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.