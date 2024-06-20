Timur Cihantimur'un cezaevindeki fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'la ABD'ye kaçan anne Eylem Tok'un yargılanmasına devam ediliyor. Timur Cihantimur’un ABD'de kaldığı ıslah evindeki dosyasındaki fotoğrafı ortaya çıktı. Öte yandan Cihantimur’un kaldığı yerde hırpalandığı, temizlik görevi verildiği, bu sebeplerle de başka bir yere nakil isteğinin de kabul edilmediği öğrenildi.

Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi! Mahkemede soruya verdiği cevap gündem oldu

Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi! Mahkemede soruya verdiği cevap gündem oldu

Tutukluluk hali devam eden Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un davası 27 Haziran’da görülecek

Tutukluluk hali devam eden Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un davası 27 Haziran’da görülecek

ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un planı ortaya çıktı! İşte dosyadaki o detay

ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un planı ortaya çıktı! İşte dosyadaki o detay

Türkiye, Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve olaydan sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'u konuşuyor.

Türkiye'nin girişimleri sonucu gözaltına alınan anne ve oğlu, Boston Federal Mahkemesi'ne çıkarıldı. Timur Cihantimur "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", anne Eylem Tok ise "suçluyu korumak" maddelerine istinaden tutuklandı.

TİMUR CİHANTİMUR'UN CEZAEVİNDEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Emrullah Erdinç, Timur Cihantimur’un ABD'de kaldığı ıslah evindeki dosyasındaki fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya hesabından Cihantimur'un fotoğrafını paylaşan Erdinç, şu ifadeleri kullandı;

"Connecticut eyaletinde reşit olmayan çocukların tutulduğu ıslah evindeki dosyasında yazan bilgilere göre; Cihantimur 14 Haziran 2024 getirildiği belirtiliyor. Yargılanması devam ettiği için hüküm kısmı boş bırakılmış durumda. Dosyada yaşının 16 olarak belirtilmesi nedeni 28 Haziran’da 17’sinde gün alacak olması. Yani bir hafta sonra Timur Cihantimur’un doğum günü . Yine dosyadaki bilgiye göre “Federal Suç” ibaresi yer alıyor."

NAKİL İSTEDİĞİNE RET

Cihantimur’un Connecticut eyaletinde çocukların kaldığı bir ıslahevinde kaldığı, avukatlarının ıslahevinin koşullarının kötü olduğunu öne sürerek tahliye talebinde bulunduğu ancak talebi hâkimin red ettiği öğrenildi. Timur Cihantimur’un kaldığı yerde hırpalandığı, temizlik görevi verildiği, bu sebeplerle de başka bir yere nakil isteği de kabul edilmedi.

İlgili Haberler Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi! Mahkemede soruya verdiği cevap gündem oldu

ADALET BAKANI TUNÇ: İADELERİ İÇİN GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Kemerburgaz'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hakim karşısına çıkarılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Oğuz Murat Aci ve ailesi

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok’un duruşması 27 Haziran’a, oğlu Timur Cihantimur’un duruşması 20 Haziran’a ertelenmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.