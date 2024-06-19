Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi! Mahkemede soruya verdiği cevap gündem oldu

Firari yazar Eylem Tok ve oğlu bugün ABD'de hakim karşısına çıktı. Mahkemede Eylem Tok ve oğlu için tutukluluk haline devam kararı verildi. Turuncu mahkum kıyafeti giydirilen Eylem Tok'un mahkemede Türk vatandaşının sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

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İstanbul Eyüpsultan'da yaptığı kaza ile Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u "adalete güvenmediği" gerekçesiyle yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok, bugün ABD'de mahkeme karşısına çıktı. 106 gün sonra ABD'de yakalanan firari yazar Eylem Tok'un mahkemede sorulan soruya verdiği cevap dikkat çekti.

TURUNCU MAHKUM KIYAFETİ GİYDİ

Bugün TSİ ile saat 18:00'da görülen duruşmayı takip eden gazeteci Mehmet Sümer, TGRT Haber ekranlarında mahkeme salonunda yaşananları anlattı. Yazar Eylem Tok'un, filmlerden bilinen turuncu mahkum kıyafeti giydiğini aktaran Sümer, "Arkasında hükümlü anlamına gelen bir kıyafet giymişti. Saçlarını küt kesmişti. Sarıya boyatmış ve fön çekmişti. Tırnaklarında oje vardı. Bakımlıydı. Davayı kulaklıktan yapılan çeviri ile takip etti" ifadelerini kullandı.

"10 YILA KADAR CEZA ALABİLİR"

Gazeteci Mehmet Sümer'in aktardığı detaylar şu şekilde:

"Eylem Tok'un avukatının, "Türkiye'de olsaydı tutuklu olmayacağını" gerekçe göstererek Tok'un serbest kalmasını istedi. Hakim ise buna olumlu cevap vermedi. ABD yasalarında bu tip durumlarda 10 yıla kadar ceza verilebiliyor." dedi.

"KATİL ANNESİ OLMAK NASIL BİR DUYGU?" SORUSU

Eylem Tok'a dava sonunda Oğuz Murat Aci'nin yakınlarından birisi “Bir katil annesi olmak nasıl bir duygu?” diye sordu. Tok bu soruya “Allahüekber” diyerek cevap verdi. Duruşmaya kelepçeyle gelen Eylem Tok, yine kelepçeyle salondan çıkarıldı.

TC ABD'DE RAHAT DEĞİL

Timur Cihantimur'un avukatları hakimden ABD'de hükümlülerin kaldığı yurtta güvenlik endişesi yaşadığı, diğer hükümlü çocukların ona iyi davranmadığı gerekçesiyle çözüm ve duruşma tarihinin öne çekilmesini istedi.

İADE EDİLECEKLER Mİ?

Türkiye'de işlediği bir suçtan dolayı Eylem Tok'a ya da oğluna bir ceza verilmeyecek sadece mahkeme iade edilip edilmeyeceğine karar verecek. Türkiye ile ABD arasında iade anlaşması var. Bu anlaşmada uygun görülmemesi halinde kendi vatandaşlarını iade etmeme hakkını veriyor. Timur Cihantimur'u bu durumda ABD iade etmeyebilir.