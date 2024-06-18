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Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok ve oğlu için açıklama: İadeleri için girişimlerimizi sürdüreceğiz

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Adalet Bakanı Tunç&#039;tan Eylem Tok ve oğlu için açıklama: İadeleri için girişimlerimizi sürdüreceğiz

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Firari yazar Eylem Tok ve oğlu bugün ABD'de hakim karşısına çıktı. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ardından Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, "İadeleri için girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtıktan sonra oğlu Timur Cihantimur ile yurt dışına kaçan Eylem Tok, ABD'de yakalanmasının ardından bugün ilk duruşmasına çıktı. Mahkeme Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iadesi için açıklama geldi.

ADALETİN TECELLİSİ İÇİN GİRİŞMLER SÜRECEK

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok’un duruşması 27 Haziran’a, oğlu Timur Cihantimur’un duruşması 20 Haziran’a ertelenmiştir.

Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz"

Düzenleyen:  - Gündem
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