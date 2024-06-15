ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un planı ortaya çıktı! İşte dosyadaki o detay

Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart'taki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Oğlu ile ABD'ye kaçan Tok, Türkiye'nin iade talebiyle dün ABD'de yakalanarak tutuklandı. Mahkeme dosyasında ikilinin Küba'ya kaçmak için plan yaptığı ortaya çıktı.

Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart'ta saat 23.30 sularında Eyüpsultan'da trafik kazası yapmıştı. Lüks aracıyla, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Cihantimur, annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçtı. Türkiye'nin talebi doğrultusunda ABD'de yakalanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un planı da ortaya çıktı.

TÜRKİYE'NİN TALEBİYLE ABD POLİSLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Yazar Eylem Tok, oğlunun katil olduğunu öğrendikten sonra ilk olarak kaçış planını devreye soktu. Oğlu Timur Cihantimur'u yanına alan anne Tok, ABD'ye geçti.

17 yaşındaki katil Timur Cihantimur'un gülümsediği anlar, New York'ta taksiye binerken fotoğraflanmış ve tepkiye yol açmıştı. Türkiye'nin başlattığı diplomasi hareketiyle anne Tok ve Cihantimur'un yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesi istendi.

Konu hakkında dün açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katil ve annesinin yakalandığını, mahkemece tutuklandığını duyurdu.

EYLEM TOK VE OĞLU TİMUR CİHANTİMUR KÜBA'YA KAÇACAKLARDI

Reuters’ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberinde ise bir ayrıntı dikkat çekti.

Haberde “Türk yetkililerin Tok ve Cihantimur’un sahte pasaport ile Küba’ya kaçabileceğini değerlendirdiği" ifade edildi. Mahkemenin tutuklama gerekçelerinden birinin de bu kapsamda katil ve annesinin Küba'ya kaçma ihtimalleri olduğu bildirildi.