Eylem Tok ve oğlunun son durağı Boston oldu!

Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazaya karışan oğlu T.C. ile birlikte ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok, gözaltına alındı. Yerel saatle 09.30 sıralarında Boston'da kaldıkları evde gözaltına alınan Tok ve oğlu mahkemeye sevk edildi.

Türkiye'nin konuştuğu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazaya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ile annesi Eylem Tok ile kaçtıkları ABD’de yakalandı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Boston polisinden edinilen bilgiye göre, T.C. ve Tok, Florida Güney bölgesi mahkemesinin 7 Mayıs tarihli tutuklama kararı uyarınca bugün yerel saatle 09.30 sıralarında Boston şehrinde kaldıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

T.C. ve annesi Boston Federal Mahkemesi’ne sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı.

Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında havalimanından Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a 'yurt dışına çıkış yasağı' ve ‘imza atma’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.