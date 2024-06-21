Timur Cihantimur'un avukatı hakime yalvarmış: İntihara teşebbüs etti, lütfen bırakın

İstanbul'da 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, dün hakim karşısına çıktı. Cihantimur'un avukatı gencin intihara teşebbüs ettiğini ve kendisine yeniden zarar vermesini engellemek için de çırılçıplak soyulduğu belirtilerek "Yalvarıyorum size bu genç adamı serbest bırakın" dedi.

1 Mart'ta İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı.

CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Kazadan 106 gün sonra yakalanan anne oğul cezaevine gönderilirken Timur Cihantimur, Boston'da dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Türkiye'ye iadesi talep edilen Cihantimur hakkında mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Öte yandan Cihantimur ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Duruşmadan bazı bilgiler aktaran gazeteci Emrullah Erdinç, "Cihantimur’un avukatı şöyle bir cümle kullandı hakime, 'Yalvarıyorum size bu genç adamı serbest bırakın! Yalvarıyorum size bu genç adamı kefaletle bırakın, biz kaçmayacağının garantisini sizlere veriyoruz' dedi. Avukat geçen duruşmada olduğu gibi yine cezaevi koşullarından bahsetti. Özellikle şöyle bir cümle kurarak savunmasına başladı; 'Genç adam 3 gündür tecrit ediliyor. İntihara teşebbüs etti. İlaçlarını alamıyor ve farklı ilaçlar verdiler. O ilaçlar da kendisine alerji yaptı durumu iyi değildi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza haberini alan anne Eylem Tok, oğlunu aynı gece ABD'ye kaçırmıştı.