Katar: Gazze'de ateşkes müzakerelerinde ilerleme var

Katar Başbakanı, Gazze'de ateşkes sağlanması için devam eden müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük" dedi.

İsrail, Refah'ta yine çadır kenti bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Refah'ta yine çadır kenti bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlarını kesintisiz sürdürüyor. Ateşkes baskılarını hiçe sayan İsrail'in son zamanlarda hedefi ise Filistinlilerin sığındığı çadır kentler.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgede ateşkes sağlanması için yapılan müzakereler de sürüyor.

"ÇABALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Madrid'de düzenlediği basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında gerçekleştirilen müzakerelere değindi.

Katar'ın iki taraf arasındaki "uçurumu" kapatmak için arabuluculuğa devam ettiğini söyleyen Al Thani, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi. Son birkaç gündür çabalarımızı kesintisiz sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Al Thani ile Albares arasında erken saatlerde gerçekleştirilen ikili görüşmede siyasi, ekonomik, eğitim ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi ele alındı.