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İsrail, Refah'ta çadır kenti bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İsrail, Refah&#039;ta çadır kenti bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri

Gazze'de aylardır soykırım yapan İsrail, sivillerin olduğu çadırları bombalayarak savaş suçu işlemeye devam ediyor. Nusayrat kampına saldırarak çoğu çocuk en az 14 Filistinlin ölümüne yol açan İsrail, Refah'ta çadır kenti bombaladı. Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail, 40 bine yakın Filistinliyi öldürdü. Gazze'de ateşkes baskılarına rağmen 2 milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah'a saldırı başlatan İsrail, Mayıs ayında BM'ye ait çadır kente 8 ton bomba yağdırmıştı. Çadırların alev aldığı saldırıda 200'ü aşkın Filistinli hayatını kaybetmişti. 

Refah'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, yine çadır kenti hedef aldı. Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu alana yapılan saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL YİNE ÇADIR KENTİ HEDEF ALDI

İsrail tankları, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesine top mermileri ile saldırı düzenledi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan çok sayıda kişiye de müdahale edildiği kaydedildi.

ÇADIRLARDA YANGIN ÇIKTI

Görgü tanıkları ise İsrail ordusuna ait tankların Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığını, çadırlarda yangın çıktığını aktardı.

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