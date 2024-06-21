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İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı! Çoğu çocuk en az 14 Filistinli hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'nda bir evi hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli öldü, 12 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Bureyc ve Megazi kamplarına düzenlediği yoğun top saldırılarında çok sayıda kişi yaralandı.

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda da en az 8 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampında 2 gün önce İsrail savaş uçakları tarafından bombalanan evlerinin enkazından er-Rai ailesinden 3 çocuk ve annelerinin cansız bedenini çıkardı.

İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı! Çoğu çocuk en az 14 Filistinli hayatını kaybetti - 1. Resim

CAN KAYBI 37 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinlinin öldürüldüğünü, 85 bin 653 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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