Kan donduran görüntü! 8 başıboş köpek kediyi telef etti

Hatay'da 8 köpek, sokakta bir kediyi telef etti. O anlar kameralara da yansıdı.

Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde bir sokak kedisine 8 başıboş köpek saldırdı. Saldırı sonrası kedi telef olurken meydana gelen olay çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Kan donduran görüntülerde; sokak köpeklerinin kedinin etrafını sardığı ve ağızlarında parçaladıkları anlar kameraya yansıdı. Mahallede yaşayan vatandaşlarsa köpeklere tepki gösterdiler.

"BÜTÜN MİLLET İZLEDİ"

Kedinin köpekler tarafından telef edilmesine tepki gösteren 63 yaşındaki Fahri Sarar, "Ufak çocukları parçalanması ve köpeklerin çocuklara saldırması, insanları korkar hale getirdi. Çocuklar korku içinde, hayvan sevgisi böyle olmaz. Belirli bir yerde toplanılsa, bakılsa orda hayvanlara daha güzel olur. Gönlüm dayanamadı, yaklaşık 8 tane köpek tek bir kediyi parçaladılar. Bütün millet de izledi bu durum ne olacak dayanamıyorum buna bir çare bulun bir şeyler yapın. Bir yere de gidemiyoruz köpekler aç, düzgün beslenmiyorlar çare bulunsun ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.