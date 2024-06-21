Diyarbakır'daki yangında ölü ve yaralı sayısı arttı! Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı...

Anız yangını felaket getirdi! Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan yangın rüzgarında etlisi ile hızla yayıldı. Yerleşim yerlerine kadar sıçrayan yangında acı bilançoyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Ölü ve yaralı sayısı arttı...

Yangın gece yarısı Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıktı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangının çıkış sebebinin anız olarak duyurdu. Rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede yayıldı.

Dumanı fark edenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese Diyarbakır ve Mardin’den çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait 2 TOMA ve 4 tanker sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kontrol altına alındığını belirterek acı bilançoyu açıkladı.

DİYARBAKIR VE MARDİN'DE ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Diyarbakır ili Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesi'nde saat 22.15’te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır.

Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef Diyarbakır’da 3 vatandaşımız, Mardin’de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

10'U AĞIR 44 YARALI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır’da çıkan yangında 10’u ağır 44 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda, “Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.