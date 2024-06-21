Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyarbakır'daki yangında ölü ve yaralı sayısı arttı! Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı...

Diyarbakır'daki yangında ölü ve yaralı sayısı arttı! Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anız yangını felaket getirdi! Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan yangın rüzgarında etlisi ile hızla yayıldı. Yerleşim yerlerine kadar sıçrayan yangında acı bilançoyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Ölü ve yaralı sayısı arttı...

Yangın gece yarısı Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasındaki bölgede çıktı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangının çıkış sebebinin anız olarak duyurdu. Rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede yayıldı.

Diyarbakır'daki yangında ölü ve yaralı sayısı arttı! Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı... - 1. Resim

Dumanı fark edenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese Diyarbakır ve Mardin’den çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait 2 TOMA ve 4 tanker sevk edildi.

Diyarbakır'daki yangında ölü ve yaralı sayısı arttı! Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı... - 2. Resim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangının kontrol altına alındığını belirterek acı bilançoyu açıkladı.  

Diyarbakır'daki yangında ölü ve yaralı sayısı arttı! Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı... - 3. Resim

DİYARBAKIR VE MARDİN'DE ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Diyarbakır ili Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesi'nde saat 22.15’te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır.

Diyarbakır'daki yangında ölü ve yaralı sayısı arttı! Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı... - 4. Resim

Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef Diyarbakır’da 3 vatandaşımız, Mardin’de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır'daki yangında ölü ve yaralı sayısı arttı! Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı... - 5. Resim

10'U AĞIR 44 YARALI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır’da çıkan yangında 10’u ağır 44 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda, “Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adıyaman gece yarısı sallandı! AFAD ilk verileri açıkladıAyvacık'ta orman yangını çıktı! Çamköy tedbir olarak boşaltıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MİT’e ihbar yağdı! Bir yılda 118 bin 683 başvuru yapıldı - GündemMİT’e ihbar yağdı! Başvuranların sayısı 120 bine dayandıİki arkadaşı ile birlikte girdiği Van Gölü'nden çıkamadı! Çok sayıda ekip seferber oldu - Gündemİki arkadaşı ile birlikte girdiği Van Gölü'nden çıkamadı!Muş'ta iki araç çarpıştı, ölü ve yaralılar var - GündemMuş'ta iki araç çarpıştı, ölü ve yaralılar varAyvacık'ta orman yangını çıktı! Çamköy tedbir olarak boşaltıldı - GündemAyvacık'ta orman yangını çıktı! Çamköy tedbir olarak boşaltıldıAdıyaman gece yarısı sallandı! AFAD ilk verileri açıkladı - GündemAdıyaman gece yarısı sallandı! AFAD ilk verileri açıkladıHasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 2 sağlık görevlisi yaralandı - GündemHasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 2 sağlık görevlisi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...