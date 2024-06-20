Çanakkale'de yangın paniği! Alevler ormanlık alanı sardı, iki köy boşaltıldı

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. İKİ KÖY TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyünün de tahliye edildiği belirtildi. Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı. İlgili Haberler İzmir Bergama'da orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü yakınlarında bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı.