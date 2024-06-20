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Çanakkale'de yangın paniği! Alevler ormanlık alanı sardı, iki köy boşaltıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürerken, alevlerin tehdit ettiği iki köy tahliye edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü yakınlarında bulunan çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı.

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

İKİ KÖY TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyünün de tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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