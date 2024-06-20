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İzmir Bergama'da orman yangını

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Bergama'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ilgındere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal ve 6 dozer aracı ile müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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