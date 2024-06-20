İzmir Bergama'da orman yangını

İzmir Bergama'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Eceabat'ta alevler 24 saatte kontrol altına alınmıştı! Çanakkale'de çıkan bir yangın daha kontrol altında

Eceabat'ta alevler 24 saatte kontrol altına alınmıştı! Çanakkale'de çıkan bir yangın daha kontrol altında

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Ilgındere Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal ve 6 dozer aracı ile müdahale ediyor.

Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.