Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Eceabat'ta alevler 24 saatte kontrol altına alınmıştı! Çanakkale'de yine yangın çıktı

Eceabat'ta alevler 24 saatte kontrol altına alınmıştı! Çanakkale'de yine yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dün de Eceabat'ta çıkan yangın 24 saatte kontrol altına alınmıştı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kumburun köyü yakınlarında tarım arazisinde yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

ECEABAT DA DÜN YANDI

Öte yandan dün de Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköyü köyü yakınlarında dün saat 16.05’te tarım arazisinde yangın başlamıştı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın 24 saat sonra bu sabah kontrol altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halk Ekmek zammın ardından 250 gramlık ekmek fiyatı 8 lira olduHatay'da günlerdir aranan Mehmet Döner bir bahçede ölü olarak bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özgür Özel Yılmaz Özdil kavgası büyüyor: Sana bu iftiranı yedireceğim - GündemÖzgür Özel Yılmaz Özdil kavgası büyüyor"Silah" polemiği büyüyor! MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'ye sert tepki - GündemBahçeli'ye silah hediye ettikleri kare gündem olmuştuÜcreti ödemeden kaçmaya kalkan kadınla taksici arasında ilginç diyalog: Geceme eşlik etmek isteyen var mı? - GündemÜcreti ödemeyen kadınla taksici arasında ilginç diyalogBaşakşehir'de yol ortasında ata işkence ettiler! - GündemBaşakşehir'de yol ortasında ata işkence ettiler!Skandal hakimle yasak aşk yaşayan iş adamı konuştu: Kocası ilişkimize rıza gösteriyordu - GündemSkandal hakimle yasak aşk yaşayan iş adamı konuştuHatay'da günlerdir aranan Mehmet Döner bir bahçede ölü olarak bulundu - GündemBahçeden gelen koku hayatlarının şokunu yaşattı
Sonraki Haber Yükleniyor...