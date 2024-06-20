Eceabat'ta alevler 24 saatte kontrol altına alınmıştı! Çanakkale'de yine yangın çıktı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Haziran 2024 14:19 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 14:33 - Güncelleme:

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dün de Eceabat'ta çıkan yangın 24 saatte kontrol altına alınmıştı.