Eceabat'ta alevler 24 saatte kontrol altına alınmıştı! Çanakkale'de yine yangın çıktı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dün de Eceabat'ta çıkan yangın 24 saatte kontrol altına alınmıştı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kumburun köyü yakınlarında tarım arazisinde yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
ECEABAT DA DÜN YANDI
Öte yandan dün de Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköyü köyü yakınlarında dün saat 16.05’te tarım arazisinde yangın başlamıştı. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın 24 saat sonra bu sabah kontrol altına alındı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı