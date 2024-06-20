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9 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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9 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Feke ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğu, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adana'nın Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi'nde 9 yaşındaki Kübra Nur Söğüt, evde sedir altındaki tüfeği bulunduğu yerden çekmeye çalıştığı sırada tüfek ateş aldı. Söğüt, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Söğüt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi daha sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Otopsi işleminin ardından çocuğun cenazesi, yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze kılınan namazın ardından toprağa verildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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