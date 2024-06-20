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Yıldız Tilbe'nin antik tiyatro konserinde ilginç anlar! Mezarın üstüne çıkacaktı, görevliler engel oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıldız Tilbe'nin Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserinde ilginç anlar yaşandı. Şarkı söylerken tarihi mezarın üzerine çıkmak isteyen Tilbe'ye görevliler müdahale etti.

Gündem olan açıklamalarıyla sık sık manşetlerde kendine yer bulan şarkıcı Yıldız Tilbe, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Ünlü sanatçının konserine vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Yıldız Tilbe'nin antik tiyatro konserinde ilginç anlar! Mezarın üstüne çıkacaktı, görevliler engel oldu - 1. Resim

GÖREVLİLER ANINDA DEVREYE GİRDİ

Şarkılarını söyleyen Yıldız Tilbe bir ara sahnenin önünde bulunan lahite çıkmaya çalıştı. Ancak tarihi mezarın zarar görmemesi adına güvenlik görevlileri anında Tilbe'yi durdurdu. Yaşananlara anlam veremeyen şarkıcı ise "Kaldırsınlar oradan, burada mezar mı olur?" dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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