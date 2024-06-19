Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgedeki son durumu paylaşan Bakan Yumaklı, "Çanakkale Eceabat yangını an itibarıyla kontrol altına alınmıştır." dedi. Yumaklı yangından 575 hektar alanın etkilendiğini söyledi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün akşam üstü çıkan orman yangını nedeniyle ekipler seferber oldu. Ekipler, dün akşam ve bugün hem havadan hem de karadan yangına müdahale etti. Yangınla ilgili son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

"Bazı yerler acaba yeniden aktif hale gelebilir mi diye kontrol ettik, iki kez alanın tamamının üzerinden geçtik. An itibarıyla söyleyebilirim ki Çanakkale Eceabat yangını kontrol altına alınmıştır.

ÇOK SAYIDA PERSONEL VE EKİPMANLA MÜDAHALE EDİLDİ

İlk başladığı andan itibaren 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesi 540 personel ile başlamış idik. An itibarıyla uçaklarımız, helikopterlerimiz, iş makinelerimiz de dahil olmak üzere AFAD, valilik, diğer kamu kurumları ve özel sektörün katılımlarıyla yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık ve 1000'e yakın arkadaşımız yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu.

YANGINDAN NE KADAR ALAN ETKİLENDİ?

Yangından etkilenen alan 575 hektar. Yanan alandan bahsetmiyorum. Yangından etkilenen alandan bahsediyorum. Arkadaşlarımız bütün her şey bittikten sonra ne kadar alanın zarar gördüğünü açıklayacaklar.

GELİBOLU YANGINI NEDENİYLE UZUN SÜRDÜ

Sabahki açıklamamda söylemiştim gece saat 02.30 sıralarında Gelibolu'da çıkan yangın bizim güçlerimizi bölmemize neden oldu. Belki de bu kadar uzamayacaktı. Hemen oraya da müdahale eden arkadaşlarımız yangını kontrol altına aldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILACAK

Dünden bu yana her kademede kimler varsa alevlerin içerisinde olan ateş savaşçısından orman müdürlüğündeki arkadaşlarıma, kim varsa herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Araç hareketliliği devam ettiği için bu adanın ziyaretçilere açılması kısmi olarak devam edecek. Boğazın gemi trafiğine açılması için herhangi bir engel kalmadı. An itibarıyla boğaz çift yönlü trafiğe açılacak.

BOŞALTILAN KÖYLERE GERİ DÖNÜŞ SERBEST

Boşaltılan 2 köy vardı. Burada yaşayanların evlerine dönmesinde bir sorun kalmadı.

HASAT ÇALIŞMALARINA KISITLAMA

Önümüzdeki 5 gün boyunca Çanakkale'de mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık görüleceği, hatta yer yer belli bölgelerde 80 kilometre/saat hızında rüzgarın görülebileceği uyarılarına istinaden 5 gün boyunca özellikle çiftçilerimizin hasat çalışmaları gündüz saat 11'e kadar sınırlandırıldı. Herhangi bir değişiklik olursa duyuracağız.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Sıcaklıkların etkisini gösterdiği bugünlerde vatandaşlarımızın mesire ve piknik alanlarında ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyorum. Çok küçük bir kıvılcımın bu ülkenin kaynaklarını yok ettiğini ve ekosistemdeki canlıların yok edildiğini unutmamak gerekir.

HALİ HAZIRDA 4 AKTİF YANGIN VAR

Hali hazırda 4 aktif yangınımız var. Bunlardan biri Uşak'ta. Oradaki şiddetli rüzgar kontrol altına alındı açıklamasını yapmamıza engel oldu. Manisa Soma'da bir yangın çıktı. 14.40'da başladı 14.50'de müdahale yapıldı. Kuvvetli, rüzgar nedeniyle yayıldı. Arkadaşlarımız mücadeleye devam ediyor. Balıkesir Ayvalık'ta 14.55'ten yangın çıktı. 15.05'te müdahil olundu. Çöplükte başladı ve maalesef ormana sirayet etti. Arkadaşlarımdan aldığım en son bilgi iyiye gittiği. İzmir Çeşme'de 14.50'de bir yangın çıktı, 15.05'de müdahil olundu. Orman dışı alanda başladı, ormana sirayet etti.

Orman yangınlarının yüzde 99'unun insan kaynaklı olduğunu düşünürsek çok basit tedbirlerin alınmaması sebebiyle ülkenin kaynaklarını yok edeceğimizi unutmayalım."

ÇİFTÇİLERE DESTEK OLACAK MI?

"Çiftçilere destek olacak mı?" sorusuna da cevap veren Bakan Yumaklı, "Bununla ilgili prosedür belli. Sigortaları varsa sigortalarından alacaklar. Onun dışında valiliğimiz hasar tespiti yapacaklar. Biz 12 boyunca yangın çıkmaması adına bilgilendirme eğitimleri yaptık. Aslına bakarsanız iş dönüp dolaşıp insanların yaptığı işin neye etki edeceğini düşünmekten geçiyor. İster çiftçi ister ziyaretçi olsun, herkesin yapmış olduğu faaliyetin neye sebep olacağını düşünmesi gerekir." dedi.