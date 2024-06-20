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Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uşak'taki orman yangını günler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'taki orman yangının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uşak'ta önceki akşam tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Yangının kontrol altına alındığını vurgulayan Yumaklı, Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Uşak'taki orman yangını kontrol altına alındı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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