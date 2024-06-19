Muğla, İzmir, Çanakkale ve Uşak'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de başlayan orman yangını 15 saatti geride bırkatı. İzmir'deki yangın sitelere yaklaşınca evler tahliye edildi, yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Uşak'ta tarlada başlayan yangın ormana sıçrarken Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını da büyümeden söndürüldü. İşte 4 kentteki yangınlarda son durum...

🔴MUĞLA MİLAS'TA ORMAN YANGINI

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Milas Dibekdere Mahallesi yakınlarında sabah saat 09.38 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

🔴İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi. Budan, yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirtti. Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Havanın aydınlanmasıyla 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yaptığı açıklamada, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirten Budan, "Denizden de esen çok şiddetli bir rüzgar var. Çandarlı ve Denizköy Mahallesi yakınlarında şu an yangın sürüyor. Alan geniş ve yayılıyor. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor." dedi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verilmeye başlandı.

🔴ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDA SON DURUM

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişler durduruldu. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor.

"İLERLEYEN SAATLERDE 'KONTROL ALTINA ALINDI' HABERİNİ VERECEĞİMİZİ UMUYORUM"

Yangın bölgesinin büyüklüğüne değinen Yumaklı, "Yangından etkilenen alanın yaklaşık 575 hektar olduğunu tahmin ediyoruz. İncelemeler bittiğinde kesin rakamları söyleyeceğiz. Bunun yaklaşık 340 hektarlık alanı orman, geri kalanı orman dışı bölüm." dedi.

Bakan Yumaklı, gün doğumuyla söndürme çalışmasının yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Havadan müdahalenin saat 05.45 itibarıyla 10 uçak ve 7 helikopterle yeniden başladığını aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:

"Sorunlu tek bir alan kaldı, şu anda arkadaşlarımız oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Halihazırda yangının ilerlemesi durduruldu, enerjisi büyük ölçüde azaltıldı ancak rüzgar çok yoğun olduğu için şu anda 'tamamen kontrol altında' diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontrolleri devam ediyor. İlerleyen saatlerde 'kontrol altına alındı' haberini vereceğimizi umuyorum. Bütün gece boyunca hiç uyumadan alevlerle mücadele eden bu alandaki bütün kurumlara ait çalışan arkadaşlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Kurumlarımızın bu yönüyle entegrasyonu ve birbirleriyle dayanışması da son derece mutluluk verici."

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 16.05'te Büyükanafarta köyü yakınında başlayıp ormana sıçrayan anız yangınına saat 16.11 itibarıyla müdahaleye başlandığını bildirdi.

Büyükanafarta ve Küçükanafarta köylerinin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildiğini belirten Yumaklı, "Bu tahliyelerde yaklaşık 530 kişi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gençlik Konukevi'ne yerleştirildi. Herhangi bir can kaybı ya da sağlık sorunu söz konusu değil çok şükür. İlk müdahale 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesi ve 540 personel ile başlamıştı. Valiliğimiz, AFAD'ımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörden de desteklerle bu müdahaleye, mücadeleye devam edildi." diye konuştu.

Yumaklı, gün battıktan sonra hava araçlarının görev yapamadığını, gece boyunca 73 arazöz ve iş makinesi, bir gece görüş helikopteri ve 402 Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplamda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 290 aracı dahil olmak üzere 970 personelle mücadelenin sürdüğünü anlattı.

🔴UŞAK'TAKİ YANGINDA SON DURUM

Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına havanın aydınlanmasıyla helikopterlerle de müdahale başladı. Yangınla mücadele, 4 helikopter ile karadan 154 araç ve çok sayıda ekiple devam ediyor.

Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili arazileri ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alındı, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü." dedi.

Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır."