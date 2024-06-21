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Ayvacık'ta orman yangını çıktı! Çamköy tedbir olarak boşaltıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayvacık&#039;ta orman yangını çıktı! Çamköy tedbir olarak boşaltıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahaleye başladı. Yangına yakın bölgede olan Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çamköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ÇAMKÖY KÖYÜ BOŞALTILDI

Yangına yakın bölgede bulunan Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

"KÖYÜN İÇİNDE BAŞLAYAN YANGIN DIŞ TARADA İLERLEDİ"

Yangın bölgesini koordine eden Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Gece 00.30 civarında Çamköy'deki yangınımıza orman teşkilatımız başta olmak üzere diğer kamu, kurum, kuruluşların araç, gereç ve personeliyle müdahale devam ediyor. Çamköy tedbiren boşaltıldı. Bu gece vatandaşlarımızı Ayvacık ilçemizde misafir edeceğiz. Yangın köyün içinde başlamasına rağmen köye doğru değil, yangın dış tarafa doğru ilerledi. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için mücadele ediyorlar. İnşallah en kısa sürede 'kontrol altına alındı' haberini vermeyi ümit ediyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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