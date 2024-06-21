Alım fırsatı verir mi? Altında yeni zirve hesapları

Altında son dakika! 21 Haziran 2024 gram altın fiyatı 2495 TL ve ons altın 2363 dolardan güne başladı. ABD’den gelen son veriler, FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklentisini artırdı. Altın fiyatlarında da pozitif rüzgâr esti ve gram altın mayıs ayında görülen tarihî 2536 TL zirvesine çok yaklaştı. Analistler, gram için artık 2450-2430 TL bandının son alım fırsatı olabileceğini, veriler de desteklerse altında yeni zirvenin görülebileceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bu yılı yarılamak üzereyken en fazla kazandıran yatırım araçları arasında yer alan ancak özellikle son 2 aydır yatay bir bantta hareket eden altın fiyatları, bu hafta yaşadığı yükselişle birlikte yeniden zirve seviyelere yaklaştı. Son günlerde ABD’den gelen ve ekonomide yavaşlamaya işaret eden veriler, FED’den faiz indirimi beklentilerini artırarak, ons altında yükselişi tetikledi.

21 HAZİRAN GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

21 Haziran 2024 gram altın fiyatı serbest piyasada 2495 TL’den haftanın son işlem gününe başladı. Gram altında yıl başından itibaren yükseliş bugün itibarıyla yaklaşık %28 olarak gerçekleşti. Fiyatlar, mayısta görülen 2536 TL zirvesinin ise sadece yüzde 1,5 gerisinde bulunuyor. Bu arada Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2485-2535 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 114 TL, yarım altın 8 bin 220 TL ve tam altın da 16 bin 389 TL’den satılıyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Küresel piyasalarda ons altın fiyatında ise işlemler 2363 dolardan devam ediyor. Bu hafta gördüğü en düşük seviyeye göre yaklaşık yüzde 2 primli seyreden ons altında; 5, 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalar 2335 - 2345 dolar bandında bulunuyor. Fiyatlarda bu kritik ortalamaların üzerinde kalıcılık halinde ilk etapta 2387 dolara varabilecek yükselişlerin destek bulabileceği belirtiliyor. Yabancı yatırım bankalarının yıl sonu ons altın hedefleri ise 2550-3000 dolar gibi geniş bir aralıkta bulunuyor.

PİYASA 2 FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

ABD’den gelen ekonomik veriler ve bunun FED politikalarına yansımaları ons altın tarafında dikkatle izleniyor. Mayıs ayında TÜFE ve ÜFE verilerinin beklenti altında kalarak düşmesi ve son dönemde haftalık işsizlik maaşı başvurularının 210 bin bandından 230 bin kişinin üzerine çıkması, ekonomide soğuma işaretleri olarak algılandı. Böylece piyasalar, FED’den farklı olarak, bu yıl 2 faiz indirimi öngörmeye başladı.

GRAM ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİ

Ons altındaki son hareketliliğin verilerden kaynaklandığı ve bundan sonraki süreçte de rakamların desteklemesi halinde altında yükselişlerin devam edebileceğini aktaran analistler, “Gram altında kâr satışları yaşanırsa 2450-2430 TL bandı alım için son fırsat olabilir. Verilerin de desteklemesi halinde gram altında kısa vadede yeni rekorlar görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.