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Ağızlıksız köpekle otobüse bindi, tepki gösteren yolculara tehditler savurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da ağızlıksız köpeği ile otobüse binen kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı. Köpeğini yolcuların üzerine savuran kadın, hakaret ve tehditlerde bulunarak araçtan indi.

Ankara'da Altıağaç-Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüse, kucağında ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen bir kişi ile otobüstekiler arasında tartışma çıktı.

Ağızlıksız köpekle otobüse bindi, tepki gösteren yolculara tehditler savurdu - 1. Resim

YOLCULARA HAKARET ETTİ

Yolcular kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi. Otobüsten indirilen kişinin yolculara hakaret etmesi ise tepki çekti. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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