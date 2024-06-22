Ağızlıksız köpekle otobüse bindi, tepki gösteren yolculara tehditler savurdu

Ankara'da ağızlıksız köpeği ile otobüse binen kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı. Köpeğini yolcuların üzerine savuran kadın, hakaret ve tehditlerde bulunarak araçtan indi.

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Ankara'da Altıağaç-Ulus arasında sefer yapan 343 numaralı EGO otobüse, kucağında ağızlığı olmayan köpeğiyle binmek isteyen bir kişi ile otobüstekiler arasında tartışma çıktı.

YOLCULARA HAKARET ETTİ

Yolcular kucağında köpek bulunan vatandaşın otobüsten inmesini istedi. Otobüsten indirilen kişinin yolculara hakaret etmesi ise tepki çekti. Otobüste yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.