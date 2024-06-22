Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kapadokya'da korku dolu anlar! 22 kişinin olduğu balon kayalıklara iniş yaptı

Kapadokya'da korku dolu anlar! 22 kişinin olduğu balon kayalıklara iniş yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kapadokya'da iniş esnasında ters rüzgarla karşılaşarak acil iniş yapan 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıkların arasında kaldı. Balondaki turistler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde turistlere yönelik tur düzenleyen bir firmaya ait 20 turist, pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu sıcak hava balonu, ters rüzgarla karşılaştı. Balon vadi yamacındaki kayalıklara sürtünerek indi.

Kapadokya'da korku dolu anlar! 22 kişinin olduğu balon kayalıklara iniş yaptı - 1. Resim

KAYALIKLARA SIKIŞTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balondakiler güvenli şekilde tahliye edildi. Kayalıklara sıkışan balon görevlilerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Sıcak hava balon pilotu Caner Uzun, gazetecilere, zaman zaman hava olaylarıyla karşılaştıklarını belirtti.

Kapadokya'da korku dolu anlar! 22 kişinin olduğu balon kayalıklara iniş yaptı - 2. Resim

YARALANAN OLMADI

Ters rüzgara rağmen emniyetli şekilde iniş gerçekleştirdiklerini dile getiren Uzun, "Paşabağı bölgesinde saat 05.20'de kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladık. Daha sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık. O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Huawei HarmonyOS NEXT duyuruldu: Bağımsız işletim sistemi ile tüm cihazlarınız bir arada!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dört ülkeye ziyaret! Temmuzda yoğun diplomasi trafiği
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pınarbaşı'nda CHP'li meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır silahlı saldırıya uğradı - GündemCHP'li isim silahlı saldırıya uğradıTimur Cihantimur lüks hayatından vazgeçemiyor! 'Nemlendirici' detayı pes dedirtti - GündemCihantimur'un hapishanedeki isteği pes dedirttiAğızlıksız köpekle otobüse bindi, tepki gösteren yolculara tehditler savurdu - GündemKöpeğiyle otobüste terör estirip yapmadığını bırakmadıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan dört ülkeye ziyaret! Temmuzda yoğun diplomasi trafiği - GündemTemmuzda yoğun diplomasi trafiğiSürücü tartışırken sinirlendi, otomobil takla atarak uçtu - GündemSürücü tartışırken sinirlendi, otomobil takla atarak uçtuAdıyaman'da korkutan deprem! İlk verileri AFAD açıkladı - GündemAdıyaman'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...