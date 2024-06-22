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Sürücü tartışırken sinirlendi, otomobil takla atarak uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nde sürücü ile yolcu arasında çıkan tartışmada kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı. Ters duran araçta sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken durumun ağır olduğu öğrenildi.

Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 BGF 837 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil evin bahçesine uçarak takla attı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Ters duran araçta bulunan sürücü araçtan çıkarken yolcu ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuyu çıkarmak için çalışma başlattı.

Sürücü tartışırken sinirlendi, otomobil takla atarak uçtu - 1. Resim

HURDAYA DÖNDÜ

Ekiplerin halat yardımı ile aracı havaya kaldırması ile yolcu otomobilden çıkarıldı. Hastaneye 2 yaralı kaldırılırken, yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen yolcunun kardeşi sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken araç kullanılamaz hale geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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