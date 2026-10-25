Husiler, Suudi Arabistan'a yine saldırdı! "Ölen ve yaralanan askerler var" iddiası

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’da Riyad Havalimanı ile Hamis Muşayt ve Cizan’daki askerî tesislere yönelik üç saldırı gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Saldırılarda ölen ve yaralanan askerler olduğunu iddia eden Husiler sayı vermezken, ABD’nin Riyad Büyükelçiliği güvenlik riskleri nedeniyle zorunlu olmayan personeli ve ailelerini ülkeden ayrılmaya çağırdı.

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Husiler tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’a yönelik üç ayrı operasyon düzenlendiği belirtilerek askerlerin öldüğü ve yaralandığı ileri sürüldü.

İddiaya göre saldırıların hedefleri arasında Riyad Havalimanı, Hamis Muşayt’taki hava üsleri ve Cizan’daki donanma üssü yer aldı. Ancak saldırılarda yaşandığı öne sürülen can kayıplarına ilişkin herhangi bir sayı paylaşılmadı.

ABD’DEN ACİL TAHLİYE TALİMATI

Saldırıların ardından ABD’nin Riyad Büyükelçiliği düğmeye bastı. Büyükelçilikten yapılan resmi açıklamada, güvenlik risklerinin tavan yapması nedeniyle Suudi Arabistan’daki zorunlu olmayan personelin ve ailelerinin ülkeyi derhal terk etmesi istendi.

Ülkeyi terk etme kararının geçen cuma gününden itibaren yürürlükte olduğu belirtilen açıklamada, İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a karşı düzenledikleri saldırılarda sivil havalimanları ve hassas altyapıyı hedef aldığı, saldırılarda sivillerin öldüğünü ve havayolculuklarında büyük sıkıntılar yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, çok hızlı bir şekilde tırmanma ihtimali olan saldırıların başka yerlere de yayılma olasılığının bulunduğuna dikkat çekildi.

HAVALİMANLARINDA ÖZEL İZİN DÖNEMİ

Büyükelçilik açıklamasında, son füze ve İHA saldırılarının ardından Suudi Arabistan'daki ABD hükümeti personelinin ülke içindeki herhangi bir havalimanını kullanabilmesi için misyon şefinden özel izin alması gerektiği vurgulandı.

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın iç hat ve bazı dış hat uçuşlarına kısmen yeniden başladığı, bazı Riyad seferlerinin ise El Kasim'deki Prens Naif Havalimanı'ndan yapıldığı duyurulan açıklamada, Cidde ve Dammam havalimanlarının gecikme ve iptallerle faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Elçilik, Amerikan vatandaşlarından, olası yeni saldırılara ve hava sahası kapanma riskine karşı havalimanlarında azami dikkat göstermelerini ve yola çıkmadan önce uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden teyit etmelerini istedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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