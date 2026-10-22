Husiler’den Suudi Arabistan'a son 48 saatte 4 saldırı! Havalimanları, Savunma Bakanlığı... Hedefleri tek tek açıkladılar

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a son 48 saatte 4 saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırıda Riyad'daki Savunma Bakanlığı binası, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı, Abha Uluslararası Havalimanı ve Aramco şirketinin hedef alındığı belirtildi. Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamada ise Riyad ve Medine-i Münevvere bölgesinde 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ifade edildi.

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Yemen'deki İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, düzenledikleri yeni saldırıları duyurdu.

SON 48 SATTE 4 SALDIRI

Yapılan açıklamada "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Savunma Bakanlığı binası, Dammam'daki Fahd Uluslararası Havalimanı, Yanbu'daki Aramco şirketi ve Abha Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenledik” denildi.

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Husiler'in son 48 saat içinde balistik füze ve insansız hava araçlarıyla 4 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

“DOĞRUDAN İSABET SAĞLANDI”

Saree, şu ifadeleri kullandı:

İlk saldırıda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Savunma Bakanlığı binası hedef alındı ve doğrudan vuruldu. İkinci saldırıda Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı hedef alındı ve havalimanındaki hava trafiği aksadı. Üçüncü hedef ise Yanbu'daki Aramco tesisiydi ve tam isabetle vuruldu. Hedef alınan yerde yangın çıktı. Dördüncü saldırıda ise Abha Uluslararası Havalimanı hedef alındı, doğrudan isabet sağlandı.

Saree, Husiler'in Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılara devam edeceğini vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN: 4 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan tarafından da bir açıklama geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine-i Münevvere bölgesinde 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Dammam şehrindeki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırının maddi hasara yol açtığı, detaylı hasar tespit çalışmalarının ise sürdüğü aktarılmıştı.

YEMEN ORDUSU: SON 24 SAATTE 835 OPERASYON

Öte yandan Yemen ordusu ise geçtiğimiz günlerde son 24 saatte İran destekli Husilere karşı 835 operasyon düzenlediğini ve 285 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında Husilere karşı düzenlenen askeri operasyonlar hakkında bilgi verilmişti. Ordunun açıklamasında, Husilerin hareketliliğinin, toplanma noktalarının, takviye birliklerinin, silahlarının, zırhlı araçlarının, ateş kaynaklarının, tahkimatlarının ve lojistik unsurlarının hedef alındığı operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topları, çok namlulu roketatarlar ve keskin nişancı birliklerinin kullanıldığı belirtilmişti.

MARİB CEPHELERİNDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ordunun açıklamasında, Marib kentinin batısındaki kuzey ve doğu cephelerinde zırhlı birlikler, topçu unsurları ve İHA'larla Husilerin hareketliliğinin, tahkimatlarının ve silahlı araçlarının hedef alınmaya devam edildiği bildirilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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