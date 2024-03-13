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Haberler > Dünya > İngiltere, sığınmacılara Ruanda’ya gitmeleri için para teklif edecek

İngiltere, sığınmacılara Ruanda’ya gitmeleri için para teklif edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngiltere, sığınmacılara Ruanda’ya gitmeleri için para teklif edecek
İngiltere, Ruanda, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere sığınma başvuruları reddedilen kişilere, Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterline kadar para teklif etmeyi planlıyor.

İngiltere'de ülkeye çeşitli yollarla giren göçmenlerle ilgili yeni bir karar alınıyor.

3 BİN STERLIN TEKLİF EDİLECEK

Ülkede zaten halihazırda sığınma başvuruları reddedilen kişilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için para aldıkları bir sistem yürürlükte... Şimdi ise ülkelerine dönemeyen kişiler için bir hazırlık yapılıyor. BBC'nin haberine göre İngiliz hükümeti ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların, başvurularının değerlendirileceği sürede Ruanda’da tutulmalarına yönelik başka bir girişimi de bir süredir hayata geçirmeye çalışıyor. Bu girişimin Parlamento’da onaylanması gerekiyor. Kabul edilirse göçmenlere 3 bin sterline kadar para teklif edilecek. 

BBC’ye bilgi veren hükümet kaynakları bu yeni planın, gönüllülük esasına dayandığı için Parlamento’daki yasa tasarısından bağımsız olduğunu aktardı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'de Yüksek Mahkemenin, Kasım 2023'te Ruanda planını yasalara aykırı bulmasının ardından hükümetin hazırladığı Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı (yeni Ruanda planı) aralıkta parlamentoya gelmişti. Söz konusu tasarı, 17 Aralık'ta Avam Kamarası'ndaki üçüncü okumada 276 "Hayır" oyuna karşı 320 "Evet" oyuyla kabul edilmiş ve Lordlar Kamarası'na gönderilmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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