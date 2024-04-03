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Haberler > Dünya > İngiltere Müzesi'ne 150 yıldır sakladığı tabletler nedeniyle soruşturma açıldı

İngiltere Müzesi'ne 150 yıldır sakladığı tabletler nedeniyle soruşturma açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngiltere Müzesi&#039;ne 150 yıldır sakladığı tabletler nedeniyle soruşturma açıldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü İngiltere Müzesi (British Museum)'ne, 150 yılı aşkın bir süredir halkın görüşünden uzak tutulan kutsal Etiyopya tabletleri koleksiyonu konusunda şeffaf davranmadığı iddiaları nedeniyle Birleşik Krallık'ın Bilgi Komiseri Ofisi tarafından soruşturma açıldı.

İngiltere'deki ünlü müze, birçok ünlü tarihi eserin anavatanından koparılıp sergilendiği bir yer olmasıyla biliniyor. Ancak şimdilerde müzeye tam da bu sebeple soruşturma başlatıldı.

İngiltere Bilgi Komiseri Ofisi (ICO), British Museum'un, koleksiyonundaki en hassas öğelerden bazıları olan 150 yılı aşkın süredir müzede görülemeyen bir grup kutsal Etiyopya tableti hakkında aşırı derecede gizli kaldığı iddiaları üzerine soruşturma yürütüyor.

1868'deki Makdala Savaşı'nın ardından Ahit Sandığı'nın kopyaları olan tabletleri ele geçiren İngiltere, Etiyopya'yı yağmalandığından beri bu eserleri elinde tutuyor. 

Tabletler, Etiyopyalı Hıristiyanlar tarafından Tanrı'nın yeryüzündeki ikamet yeri, İncil'de anlatılan merhamet koltuğu ve Ahit Sandığı'nın temsili olduğuna inanılıyor.

Sadece üst düzey din adamlarının girmesine izin verilen bir kutsal alanda tutulan eserler, hiçbir zaman halka açık sergilenmedi ve kurumun kendi küratörleri ve mütevelli heyetinin bile bu eserleri incelemesi yasaklandı.

Uzun süredir bu eserlerin Etiyopya'ya iade edilmesi yönünde çağrılar yapılıyordu. 2019 yılında Etiyopya Kültür Bakanı müzeyi ziyaret ederek geri dönmelerini talep etmişti.

Etiyopya'dan kampanyacılar Bilgi Komiseri Ofisi'ne (ICO), müzenin bilgi edinme özgürlüğü talebine cevap olarak tabletle ilgili önemli ayrıntılarını açıklamadığını öne süren bir şikayette bulundu.

Bunun üzerine Ofis, ünlü müzeye soruşturma başlattı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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