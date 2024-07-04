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CANLI ANLATIM

İngiltere seçimlerinde son durum! 50 milyon seçmen sandık başında... Starmer'in zaferi kesin gibi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere'de halk, ülkeyi 5 yıl yönetecek yeni kadroları belirlemek için sandık başında. Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Anketler, 2014 yılında 'Sir' ünvanını alan İşçi Partisi lideri Starmer'in zaferine kesin gözüyle bakıyor.

Canlı Anlatım Özeti
  • İŞÇİ PARTİSİ ZAFERE YAKIN
  • OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI
  • İNGİLTERE'DE SEÇİMİ KİM KAZANIR?
  • KRAL, ERKEN SEÇİM ALEBİNİ KABUL ETMİŞTİ

04.07.2024 09:30

İŞÇİ PARTİSİ ZAFERE YAKIN

Anketler 14 yıl sonra İşçi Partisi'nin tekrar kazanacağını söylüyor. Son yıllarda ağır darbe alan Muhafazakar Parti'nin ise tarihinin en kötü seçim sonucunu alması bekleniyor. Anketlere göre, İşçi Partisi’nin oyların %40’ını alarak parlamentoda 450’den fazla sandalye kazanabileceğini söylüyor.

İngiltere seçimlerinde son durum! Oy kullanma işlemi başladı - 1. Resim

Seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılan İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, sağlık sistemindeki aksaklıkları giderme sözünü vermişti. 61 yaşındaki Starmer, asgari ücreti arttırmayı ve ulaşım ücretlerini de düşürmeyi vaat etmişti. Starmer, göç ve dış politika konularında ise Muhafazakar Parti'nin Hint asıllı lideri Rishi Sunak’tan farklı düşünüyor.

İngiltere seçimlerinde son durum! Oy kullanma işlemi başladı - 2. Resim

Starmer, 2014 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 'Sir' ünvanını almıştı. 

04.07.2024 09:00

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

İngiltere'de halk, ülkeyi 5 yıl yönetecek yeni kadroları belirlemek için sandık başında. Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

İngiltere seçimlerinde son durum! Oy kullanma işlemi başladı - 1. Resim

Toplamda 4 bin 515 adayın 650 sandalyeli Avam Kamarası'na girmek için yarışacağı seçimde oy kullanma işlemi 22.00'de (TSİ 00.00) sona erecek. Bu saatten itibaren seçim bölgelerinden tek tek sonuçların gelmesi beklenirken mecliste oluşacak genel tablonun ise 5 Temmuz sabah saatlerinde netleşeceği tahmin ediliyor.

04.07.2024 08:00

İNGİLTERE'DE SEÇİMİ KİM KAZANIR?

Araştırma firmalarının yaptığı anketlerde ana muhalefetteki İşçi Partisinin açık ara farkla ipi göğüsleyeceği görülürken iktidardaki Muhafazakar Partinin ise hezimet yaşayacağı öngörülüyor. Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Partinin sandalye sayısının 100'lere kadar gerileyeceği tahmin edilirken anketler İşçi Partisinin 400'ün üzerinde sandalye kazanacağına işaret ediyor.

İngiltere seçimlerinde son durum! Oy kullanma işlemi başladı - 2. Resim

Anketler, aşırı sağcı Reform UK Partisinin yanı sarı Liberal Demokrat Parti, İskoçya Ulusal Partisi ve Yeşiller Partisinin Avam Kamarası'nda birden fazla sandalyeyle temsil edileceğini, Kuzey İrlanda ve Galler'i temsil eden partilerin de parlamentoda yer alabileceğini gösteriyor.

İngiltere seçimlerinde son durum! Oy kullanma işlemi başladı - 3. Resim

Seçimde, Filistin yanlısı bağımsız adaylar da parlamentoya girmek için yarışıyor. Bu adaylar arasında Nelson Mandela'nın ilk seçiminde Güney Afrika'da meclise giren Yahudi kökenli Andrew Feinstein de bulunuyor. Feinstein, seçimin favorisi İşçi Partisinin lideri Keir Starmer'la aynı seçim bölgesinde yarışıyor. Feinstein, kazanarak Starmer'ın Başbakan olmasını önlemeyi amaçlıyor.

04.07.2024 07:00

KRAL, ERKEN SEÇİM ALEBİNİ KABUL ETMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanan erken seçimin tarihinin 4 Temmuz olduğunu belirtmişti.

İngiltere seçimlerinde son durum! Oy kullanma işlemi başladı - 4. Resim

Sunak, "Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yer: İngiltere

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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