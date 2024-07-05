İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi tek başına iktidara yürüyor
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İngiltere'de sandık çıkış anketine göre ana muhalefetteki İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 410 sandalye kazanarak tek başına iktidar oldu.
50 MİLYON SEÇMEN OY KULLANDI
Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk bugün Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Genel seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle 22.00 (TSİ 00:00) itibarıyla sona erdi.
AÇIK ARA İŞÇİ PARTİSİ ÖNDE
İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.
Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu.
SUNAK'IN PARTİSİNİN SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ
Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın partisi Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.
Aşırı sağcı Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.
İNGİLTERE'DE AŞIRI SAĞ İKTİDARA YÜRÜYOR
RESMİ SONUÇLAR SABAH SAATLERİNDE
Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.