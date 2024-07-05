İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi tek başına iktidara yürüyor

50 MİLYON SEÇMEN OY KULLANDI

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk bugün Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Genel seçimde oy kullanma işlemi, yerel saatle 22.00 (TSİ 00:00) itibarıyla sona erdi.

AÇIK ARA İŞÇİ PARTİSİ ÖNDE

İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.

Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu.

SUNAK'IN PARTİSİNİN SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın partisi Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.

İNGİLTERE'DE AŞIRI SAĞ İKTİDARA YÜRÜYOR

Anket sonuçları İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Rishi Sunak'ın yerine başbakan olacağını gösterdi. Sonuçların netleşmesiyle, Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Birlik ve ABD'de Trump'ın iktidara göz kırpması gibi İngiltere'de aşırı sağ iktidara gelecek.

RESMİ SONUÇLAR SABAH SAATLERİNDE

Seçim sonuçlarına ilişkin tablo ise sabah saatlerinde belirgin hale gelmeye başlayacak.