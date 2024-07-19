İngiltere'de isyan patlak verdi! Göçmenler Leeds kentinde polis arabasını devirdi

İngiltere'de Leeds kentinde göçmenler isyan çıkardı. Harehills'te çıkan ayaklanmada göçmenler polis aracını devirdi, bebek arabası ve bisikletleri parçaladı. Polis isyancılara müdahale etti.

İngiltere'de göçmen krizi giderek büyüyor! Ülkedeki göçmenleri Ruanda'ya gönderme kararı alan Londra yönetimine karşı göçmenler isyan çıkardı. Leeds kentinde göçmenler polis aracını devirdi

İNGİLTERE'DE İSYAN PATLAK VERDİ

İngiltere'nin Leeds kentinde sosyal hizmetler uzmanlarının bir çocuğu bir aileden zorla almaya çalışmasının ardından bölgedeki göçmenler ayaklandı. Göçmenler, bir polis arabasını devirdi, scooter, bebek arabası ve bisikletleri parçaladı. Harehills'deki bir yerleşim caddesinde ortalığı ateşe veren göçmenlere çok sayıda polis müdahale etti.

Bölgede 2001 yılında da Asyalı bir adamın haksız yere tutuklanmasının ardından isyan patlak vermiş, altı saat süren ayaklanma "Harehills İsyanı" olarak anılmıştı.

İngiltere polisi, sosyal hizmetler uzmanlarının ve çocukların güvenli bir yere götürüldüğünü duyurdu. Batı Yorkshire Polisi sözcüsü "Bugün (Perşembe) saat 17.00'de, Harehills, Luxor Caddesi'ndeki bir adreste devam eden bir olaya polis çağrıldı. Memurlar katıldı ve bazı sosyal hizmetler çalışanlarını ve bazı çocukları içeren devam eden bir rahatsızlık buldu. Daha fazla insan bölgeye isyana katılmaya başladı. Sosyal hizmetler çalışanlarını ve çocukları güvenli bir yere götürme kararı alındı." dedi.