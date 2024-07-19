Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere'de isyan patlak verdi! Göçmenler Leeds kentinde polis arabasını devirdi

İngiltere'de isyan patlak verdi! Göçmenler Leeds kentinde polis arabasını devirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngiltere, Göçmen Krizi, Londra, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Leeds kentinde göçmenler isyan çıkardı. Harehills'te çıkan ayaklanmada göçmenler polis aracını devirdi, bebek arabası ve bisikletleri parçaladı. Polis isyancılara müdahale etti.

İngiltere'de göçmen krizi giderek büyüyor! Ülkedeki göçmenleri Ruanda'ya gönderme kararı alan Londra yönetimine karşı göçmenler isyan çıkardı. Leeds kentinde göçmenler polis aracını devirdi

İNGİLTERE'DE İSYAN PATLAK VERDİ

İngiltere'nin Leeds kentinde sosyal hizmetler uzmanlarının bir çocuğu bir aileden zorla almaya çalışmasının ardından bölgedeki göçmenler ayaklandı. Göçmenler, bir polis arabasını devirdi, scooter, bebek arabası ve bisikletleri parçaladı. Harehills'deki bir yerleşim caddesinde ortalığı ateşe veren göçmenlere çok sayıda polis müdahale etti.

Bölgede 2001 yılında da Asyalı bir adamın haksız yere tutuklanmasının ardından isyan patlak vermiş, altı saat süren ayaklanma "Harehills İsyanı" olarak anılmıştı.

İngiltere polisi, sosyal hizmetler uzmanlarının ve çocukların güvenli bir yere götürüldüğünü duyurdu. Batı Yorkshire Polisi sözcüsü "Bugün (Perşembe) saat 17.00'de, Harehills, Luxor Caddesi'ndeki bir adreste devam eden bir olaya polis çağrıldı. Memurlar katıldı ve bazı sosyal hizmetler çalışanlarını ve bazı çocukları içeren devam eden bir rahatsızlık buldu. Daha fazla insan bölgeye isyana katılmaya başladı. Sosyal hizmetler çalışanlarını ve çocukları güvenli bir yere götürme kararı alındı." dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor 2.hazırlık maçında da mağlup oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere Başbakanı Starmer'dan Ukrayna açıklaması: Ne kadar sürerse sürsün yanlarındayız - Dünyaİngiltere Başbakanı Starmer'dan Ukrayna açıklamasıReuters'tan çarpıcı iddia: "Biden'ın yarıştan çekilmesi an meselesi" - DünyaBiden'ın seçim yarıştan çekilmesi an meselesiİsrail'den Filistin Devleti'ni yok sayan karar! İki devletli çözümün baltalanmasına tepki yağıyor - Dünyaİsrail'den Filistin Devleti'ni yok sayan kararTrump'a suikast girişiminde yeni detaylar! "13 Temmuz prömiyerim olacak" paylaşımı ortaya çıktı - DünyaTrump'a suikast girişiminde yeni detaylarNetanyahu'dan Refah ve Mısır sınırı mesajı: İşgal sürecek - DünyaNetanyahu'dan Refah ve Mısır sınırı mesajı: İşgal sürecekBinlercesi ele geçirildi, değeri milyonlar! Yumurtaların hepsine el konuldu - DünyaYumurtaların hepsine el konuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...