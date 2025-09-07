Irak’ta aşiret çatışması orduya sıçradı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya Haberleri

Irak’ın başkenti Bağdat’ta iki yerel kabile arasında çıkan silahlı çatışmada dördü polis olmak üzere en az yedi kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı, polis güçlerinin "kabile anlaşmazlığına" müdahale ettiği sırada saldırıya uğradığını açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki aşiret arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale eden güvenlik güçlerine ateş açıldı. 

Çatışmada 2 subay hayatını kaybetti, 5 güvenlik görevlisi yaralandı.

AFP'ye konuşan Iraklı güvenlik yetkilileri, Cumartesi günü geç saatlerde çatışmaların özel bir elektrik jeneratörü için artan ücretler üzerine patladığını söyledi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, YARALILAR VAR

Çatışma sırasında her iki aşiretten toplam 5 kişinin yaralandığı açıklandı. Güvenlik güçleri olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Bölgede geniş çaplı arama ve operasyon çalışmaları başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Toplumsal barışı tehdit eden ya da güvenlik güçlerini hedef alan herkese karşı kanun en sert şekilde uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

