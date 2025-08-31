İran basınından hükümete "tehdit" çağrısı! "Avrupalılar bu dilden anlar"

İran’ın Keyhan gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Şeriatmedari, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki “snapback” mekanizmasını devreye sokması halinde Tahran’ın tehdit dilini kullanması gerektiğini söyledi.

Şeriatmedari, İran’ın Batı’ya karşı izlemesi gereken yolun “müzakere ve geri adım değil, karşı tarafı geri adım atmaya zorlayacak tehdit dili” olduğunu belirtti.

Keyhan gazetesinde yayımlanan yazıda, söz konusu mekanizmanın işletilmesi halinde İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan (NPT) çekilmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini kısıtlaması önerildi.

"TEHDİDE VERİLECEK TEK CEVAP TEHDİTTİR"

Gazete, BM Güvenlik Konseyi kararları ve diplomatik süreçleri “İran üzerinde hiçbir etkisi olmayan kâğıt parçaları” olarak niteledi. “Batılılar güç dilini anlar, tehdide verilecek tek karşılık yine tehdittir” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere, Fransa ve Almanya, İran’ın nükleer faaliyetleri ile Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına verdiği askeri destek nedeniyle snapback mekanizmasını işletmeyi gündemlerinde tutuyor.

Mekanizma, anlaşmaya taraf ülkelerin İran’ın yükümlülüklerini ihlal ettiğini düşündüğü durumda, önceki BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesine imkân tanıyor.