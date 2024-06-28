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İran bugün sandığa gidiyor! Reisi’nin koltuğu için dört aday

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran bugün sandığa gidiyor! Reisi’nin koltuğu için dört aday
İran, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'da halk, ülkenin 9. Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gidiyor. Reisi’nin koltuğu için dört aday yarışıyor...

İran’da 14’üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine son bir gün kala iki aday yarıştan çekilme kararı aldı. Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani muhafazakâr kanat lehine çekildiklerini duyurdu. Üç muhafazakâr aday; eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi’nin karşısında ise tek reformist isim Mesud Pezeşkiyan var. Üç muhafazakâr isim, Türk asıllı Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan’a karşı tek aday çıkarmak için son ana kadar görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 19 Mayıs’ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirilen Anayasayı Koruyucular Konseyi toplantısında 14’üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran’da yapılması kararlaştırılmıştı. Yaklaşık 61 milyon seçmenin bulunduğu ülkede meçime katılımın yüzde 55- 60 civarına çıkması durumunda Pezeşkiyan’ın seçilme ihtimali artacak. 2021’de düzenlenen 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ülke genelinde katılım yüzde 48,8 olarak gerçekleşmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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