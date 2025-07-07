İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a suikast düzenlendi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in 12 günlük savaşta suikast girişiminde bulunduğunu açıkladı. Pezeşkiyan, "Evet, denediler, ama başarısız oldular" derken, İran'da savaşta ölenlerin sayısı en az 1.060'a yükseldi.

İran'a nükleer silah bahanesiyle Haziran ayında savaş başlatan İsrail, üst düzey 20 komutan başta olmak üzere kilit isimlere suikast saldırıları gerçekleştirdi. İran dini lideri Hamaney'in de hedefte olduğu savaşta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a suikast saldırısı yapıldığı öğrenildi.

PEZEŞKİYAN'DAN SUİKAST İTİRAFI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in kendisine suikast girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Pezeşkiyan, ABD medyasından Tucker Carlson'a röportaj verdi. AFP'de yer alan habere göre Pezeşkiyan, İsrail'in kendisini öldürmeye çalıştığına inanıp inanmadığına ilişkin bir soruya cevap olarak, "Evet, denediler. Buna göre davrandılar, ancak başarısız oldular" dedi.

Pezeşkiyan, "Hayatıma yönelik girişimin arkasında Amerika Birleşik Devletleri yoktu. İsrail vardı. Bir toplantıdaydım... Toplantının yapıldığı alanı bombalamaya çalıştılar" dedi.

İRAN'DA BİLANÇO AĞIIRLAŞIYOR

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı'nın verilerine göre, İsrail'in saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. İran, hayatını kaybedenlerin sayısının 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere bin 100'e çıktığını duyurdu.

Yetkililere göre, İsrail saldırılarına karşı drone ve füze saldırıları düzenlendi ve İsrail'de 28 kişi öldü.

12 GÜNLÜK İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.