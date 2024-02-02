ABD ve İsrail, Suriye ve Lübnan’daki İran hedeflerini eş zamanlı bombardımana başladı

Ürdün'deki ABD üssünün vurularak 3 askerin ölmesinin ardından İran karşı bombardıman an meselesi! ABD'nin İran destekli gruplara yönelik operasyonu başladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Ortadoğu'da artan tansiyon, ABD üslerine gerçekleştirilen saldırılarla giderek yükseldi. Ürdün-Suriye sınırında İran destekli gruplar tarafından yapılan saldırıda 3 ABD askerinin ölmesinin ardından ABD karşı saldırı için harekete geçti. İran'a karşı yapılacak operasyona onay veren ABD, bombardımana bir saat içinde başlıyor.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI AN MESELESİ

Sky News'te yer alan habere göre ABD, İran'a destekli gruplara yönelik operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı.

ABD'li bir yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, ABD üç askerin öldürülmesi ve onlarca kişinin yaralanmasının ardından Suriye'deki ABD Suriye'deki İran destekli gruplara saldırılar başladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Suriye-Ürdün sınır hattında bulunan askeri üssüne İran destekli güçler tarafından drone saldırısı düzenlenmiş. Saldırı sonucunda 3 ABD askeri ölmüştü. En az 41 ABD askerinin yaralandığı saldırı, Beyaz Saray yönetimine İran'a karşı daha geniş bir askeri operasyon baskısına yol açmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden saldırının ardından yaptığı açıklamada "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz. ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacak" demişti.

ABD yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ise saldırı Irak'ta bulunan İran destekli güçler tarafından yapıldı. Saldırı anında üsse geri dönen bir ABD insansız hava aracı nedeniyle İran güçlerinin drone saldırısı önlenemedi.